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Пандемия коронавируса нового типа
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Более 50% предприятий в России столкнулись с сокращением или отменой заказов

В свою очередь доля предприятий, не нуждающихся в мерах поддержки, снизилась до 15%
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Доля российских предприятий, которые столкнулись в условиях пандемии коронавируса с отменой или с сокращением заказов, превысила 50%. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

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"По опросу Банка России, в период с 10 по 16 апреля доля предприятий, столкнувшихся с отменой/сокращением заказов, немного выросла, превысив 50%. Доля предприятий, не нуждающихся в мерах поддержки, снизилась до 15%", - отмечается в материалах ЦБ.

Регулятор указал, что предприятия все чаще сообщают о недостатке оборотных средств и проблемах с ликвидностью, что могло привести к росту спроса на кредиты. Так, процент обращавшихся в банк за кредитом предприятий, особенно в сегменте малого бизнеса, немного вырос, а баланс оценок условий кредитования немного улучшился, подчеркнули в ЦБ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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