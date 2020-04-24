{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

ЦБ зафиксировал на прошлой неделе снижение вкладов россиян на 0,6%

Несмотря на это сокращение, вклады населения с начала месяца совокупно приросли на 0,3%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России зафиксировал в период с 15 по 19 апреля снижение вкладов россиян на 0,6%, остатки на счетах юридических лиц за этот период выросли на 0,8%. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"С 15 по 19 апреля включительно также произошло некоторое снижение вкладов населения (-0,6%), что связано, в том числе с оплатой текущих расходов после авансов, полученных до 15 апреля. Несмотря на это сокращение, вклады населения с начала месяца совокупно приросли на 0,3%", - отмечается в материалах ЦБ.

Остатки на счетах российских юридических лиц с 15 по 19 апреля выросли на 0,8%, а в целом за две декады апреля рост составил 0,7%, добавил регулятор. Одновременно с этим вырос и объем средств государственных органов в банках, компенсировав снижение, произошедшее в первые две недели апреля.

При этом банки с 15 по 19 апреля нарастили портфель корпоративных кредитов на 0,4%, что превышает обычную среднемесячную динамику. Вероятно, компании нуждаются в ресурсах на фоне снижения оборотов, уточнили в ЦБ.

Кредитные требования банков к физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) в свою очередь продолжили снижаться, сократившись совокупно за 19 дней месяца на 0,7%. Это обусловлено низкой потребительской активностью населения на фоне карантина, а также сокращением доходов, следует из материалов ЦБ.

Объем вложений нерезидентов

Покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками валюты на внутреннем рынке РФ увеличились вдвое с 17 по 23 апреля по отношению к предыдущей неделе. Сумма покупок достигла показателя, эквивалентного 66 млрд рублей.

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки купили на внутреннем рынке валюту на сумму, эквивалентную 66 млрд рублей, что превышает показатель за предыдущий период в два раза", - отметил регулятор.

Также с 17 по 23 апреля объем вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД вырос на 51,3 млрд рублей по отношению к предыдущей неделе. Рост показателя произошел на фоне активной покупки иностранными инвесторами Облигаций федерального займа (ОФЗ). Так, доля нерезидентов в ОФЗ на 23 апреля выросла до 31% с 30,9% неделей ранее. На возросшем спросе доходность облигаций Минфина снизились в среднем на 50 б. п., также пояснил ЦБ.

Ранее в ЦБ сообщили, что прекращение сделки ОПЕК+ привело к снижению интереса иностранных инвесторов к российским бумагам, и с 11 марта, согласно биржевым данным, они начали сокращать вложения на 12-23 млрд рублей в день. На этом фоне в марте бескупонная кривая доходности ОФЗ выросла на 13-60 базовых пунктов: двухлетние ОФЗ выросли на 54 б. п., до 6,25%, десятилетние - на 23 б. п., до 6,83%. На пике рост доходности двухлетних ОФЗ достигал 194 б. п., до 7,65% годовых, десятилетних - 196 б. п., до 8,57% годовых. Отток инвесторов сменился постепенным приростом в конце марта.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Риелторы сообщили о приостановке рефинансирования ипотеки в Москве
Такие сделки нельзя проводить в электронном виде, отметил директор по развитию группы компаний "Бест-недвижимость" Константин Барсуков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС