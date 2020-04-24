ЦБ зафиксировал на прошлой неделе снижение вкладов россиян на 0,6%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России зафиксировал в период с 15 по 19 апреля снижение вкладов россиян на 0,6%, остатки на счетах юридических лиц за этот период выросли на 0,8%. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"С 15 по 19 апреля включительно также произошло некоторое снижение вкладов населения (-0,6%), что связано, в том числе с оплатой текущих расходов после авансов, полученных до 15 апреля. Несмотря на это сокращение, вклады населения с начала месяца совокупно приросли на 0,3%", - отмечается в материалах ЦБ.

Остатки на счетах российских юридических лиц с 15 по 19 апреля выросли на 0,8%, а в целом за две декады апреля рост составил 0,7%, добавил регулятор. Одновременно с этим вырос и объем средств государственных органов в банках, компенсировав снижение, произошедшее в первые две недели апреля.

При этом банки с 15 по 19 апреля нарастили портфель корпоративных кредитов на 0,4%, что превышает обычную среднемесячную динамику. Вероятно, компании нуждаются в ресурсах на фоне снижения оборотов, уточнили в ЦБ.

Кредитные требования банков к физическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) в свою очередь продолжили снижаться, сократившись совокупно за 19 дней месяца на 0,7%. Это обусловлено низкой потребительской активностью населения на фоне карантина, а также сокращением доходов, следует из материалов ЦБ.

Объем вложений нерезидентов

Покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками валюты на внутреннем рынке РФ увеличились вдвое с 17 по 23 апреля по отношению к предыдущей неделе. Сумма покупок достигла показателя, эквивалентного 66 млрд рублей.

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки купили на внутреннем рынке валюту на сумму, эквивалентную 66 млрд рублей, что превышает показатель за предыдущий период в два раза", - отметил регулятор.

Также с 17 по 23 апреля объем вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД вырос на 51,3 млрд рублей по отношению к предыдущей неделе. Рост показателя произошел на фоне активной покупки иностранными инвесторами Облигаций федерального займа (ОФЗ). Так, доля нерезидентов в ОФЗ на 23 апреля выросла до 31% с 30,9% неделей ранее. На возросшем спросе доходность облигаций Минфина снизились в среднем на 50 б. п., также пояснил ЦБ.

Ранее в ЦБ сообщили, что прекращение сделки ОПЕК+ привело к снижению интереса иностранных инвесторов к российским бумагам, и с 11 марта, согласно биржевым данным, они начали сокращать вложения на 12-23 млрд рублей в день. На этом фоне в марте бескупонная кривая доходности ОФЗ выросла на 13-60 базовых пунктов: двухлетние ОФЗ выросли на 54 б. п., до 6,25%, десятилетние - на 23 б. п., до 6,83%. На пике рост доходности двухлетних ОФЗ достигал 194 б. п., до 7,65% годовых, десятилетних - 196 б. п., до 8,57% годовых. Отток инвесторов сменился постепенным приростом в конце марта.