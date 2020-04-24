Чат-бот для бизнесменов создали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Автоматизированная информационно-консультационная онлайн-служба для помощи предпринимателям создана на сайте бизнес-омбудсмена Ставропольского края. Цифровой помощник оперативно предоставит ответы на наиболее частые вопросы бизнесменов в период пандемии, сообщили журналистам в пятницу в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей.

"На сайте создан новый раздел в виде специальной кнопки - "Чат-бот", целью которого является оперативная помощь предпринимателям по вопросам, связанным с введенным режимом из-за распространения COVID-19 <…> Данный проект представляет новый и удобный механизм поиска ответов на самые актуальные и распространенные вопросы бизнеса", - говорится в сообщении.

В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции действует до 30 апреля, часть предприятий и организаций приостановили работу. Для поддержки бизнеса краевые парламентарии утвердили снижение в регионе ряда налоговых льгот, предоставление госгарантий при обращении в банк для предприятий санаторно-курортной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

"Мы стали получать большое количество однотипных вопросов от бизнеса посредством нашего кол-центра. Мы продолжаем принимать звонки, однако приняли решение, что нужно как-то автоматизировать эту работу. Поэтому мы разработали чат-бот, чтобы предприниматели могли как можно быстрее найти нужную информацию, просто задав вопрос", - приводятся в сообщении слова бизнес-омбудсмена края Кирилла Кузьмина.

Если предприниматель не сможет получить ответ на вопрос, проблему возьмут в работу специалисты аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей. Статус обращения можно отслеживать по присланному пин-коду.

В Ставропольском крае зарегистрировано 358 случаев коронавируса, 50 пациентов выздоровели, пятеро умерли. В тяжелом состоянии в больницах находятся 9 человек, в состоянии средней степени тяжести - 53.