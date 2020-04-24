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Россияне стали реже жаловаться в ЦБ на работу финансовых организаций

По данным Банка России, самой актуальной проблемой остается погашение кредитов, включая реструктуризацию или рефинансирование

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России с 16 по 22 апреля получил от граждан на 12,4% меньше жалоб на работу финансовых организаций. Всего за указанный период поступило 9,6 тыс. обращений. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

"За период с 16 по 22 апреля количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 12,4% по сравнению с периодом с 9 по 15 апреля и составило 9,6 тыс.", - указано в материалах регулятора.

Как отметил ЦБ, самой актуальной проблемой для потребителей банковских услуг и услуг микрофинансовых организаций остается проблема с погашением кредитов, включая реструктуризацию или рефинансирование. При этом жалобы чаще всего касаются реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов в связи с пандемией коронавируса, указал регулятор.

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