Россияне стали реже жаловаться в ЦБ на работу финансовых организаций

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банк России с 16 по 22 апреля получил от граждан на 12,4% меньше жалоб на работу финансовых организаций. Всего за указанный период поступило 9,6 тыс. обращений. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

"За период с 16 по 22 апреля количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, снизилось на 12,4% по сравнению с периодом с 9 по 15 апреля и составило 9,6 тыс.", - указано в материалах регулятора.

Как отметил ЦБ, самой актуальной проблемой для потребителей банковских услуг и услуг микрофинансовых организаций остается проблема с погашением кредитов, включая реструктуризацию или рефинансирование. При этом жалобы чаще всего касаются реструктуризации потребительских и ипотечных кредитов в связи с пандемией коронавируса, указал регулятор.