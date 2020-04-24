Субсидирование ставки по кредитам бизнесу обойдется Москве в 14-15 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Субсидирование шестипроцентной ставки по кредитам, оформленным московскими предпринимателями до 15 апреля, обойдется бюджету столицы в 14-15 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Мы делали расчет, мы собрали фактически со всех банков по сегодняшним кредитам, по тем, которые были заключены до 15 апреля, бюджету ориентировочно 14-15 млрд рублей будет стоить только субсидирование шестипроцентной ставки по существующим уже кредитам", - сказал он.

"Сейчас мы с банками прорабатываем возможность, чтобы не только была льготная ставка, но и чтобы в этот период сейчас, допустим, шесть месяцев, как он [предприниматель] закредитуется, он даже не платил по телу кредита", - объяснил Фурсин. - То есть, взял эти средства, и все эти обязательства, даже по телу кредита, фактически переносятся на следующий год. А часть кредитной ставки мы берем на себя как город".

Ранее Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, за первый квартал 2020 года обеспечили поручительства для кредитов на общую сумму в 5,9 млрд рублей. В условиях пандемии коронавируса фонд проводит реструктуризацию задолженности с увеличением сроков договоров поручительства до полугода без проведения дополнительного финансового анализа.