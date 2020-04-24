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Кабмин выделил 6 млрд рублей на возмещение недополученных доходов по льготной ипотеке

Минфин должен предоставить доклад об использовании ассигнований до 1 марта 2021 года

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по ипотеке под 6,5% годовых. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"6 млрд рублей выделено из резервного фонда правительства на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным кредитам, выданным гражданам под 6,5% годовых", - говорится в сообщении.

Средства выделяются на предоставление субсидии ДОМ.РФ. Минфину России поручено предоставить доклад об эффективном использовании ассигнований до 1 марта 2021 года.

Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей - для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет.

Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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