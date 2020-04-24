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Объем пенсионных накоплений НПФ в апреле увеличился на 23,4 млрд рублей

Объем таких накоплений превысил 2,8 трлн рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Объем пенсионных накоплений НПФ на 10 апреля превысил 2,8 трлн рублей, увеличившись с конца марта на 23,4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"По состоянию на 10 апреля 2020 года объем пенсионных накоплений НПФ достиг 2,846 трлн рублей, увеличившись с 31 марта на 23,4 млрд рублей (на 0,8%). Объем пенсионных резервов составил 1,397 трлн рублей, увеличившись почти на 11 млрд рублей (на 0,8%)", - говорится в материалах.

В ЦБ считают, что данный рост объясняется в первую очередь положительной переоценкой ОФЗ и корпоративных облигаций на фоне роста рынка.

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