В перечень системообразующих организаций Дагестана включили более 100 предприятий

МАХАЧКАЛА, 24 апреля. /ТАСС/. Предприятия, работающие в восьми отраслях экономики, включены в перечень системообразующих для Дагестана, всего в перечень вошли 100 предприятий, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства экономики и территориального развития республики.

"Решением оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан утвержден перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения социальную стабильность в регионе. В перечень вошло более 100 организаций в восьми отраслевых направлениях: АПК, промышленность, топливно-энергетический комплекс и ЖКХ, транспорт, связь, строительство и дорожное хозяйство, торговля, здравоохранение", - говорится в сообщении министерства.

По словам министра экономики и территориального развития Гаджи Султанова, начат еженедельный мониторинг их финансово-экономического состояния. Он проводится в целях своевременного обнаружения негативных факторов, влияющих на устойчивое развитие.

"При выявлении рисков, способных оказать негативное влияние на деятельность системообразующих организаций, будут разрабатываться предложения по их устранению либо минимизации их влияния на основные технические и финансово-экономические показатели", - привели в пресс-службе слова министра.

В ходе мониторинга оцениваются объем отгруженных товаров и выполненных работ или услуг, выручка, дебиторская и кредиторская задолженность, общая задолженность по другим платежам, штатная численность работников и другие показатели.

По данным оперативного штаба Дагестана, на пятницу в республике подтверждено 567 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки подтверждено 113 случаев, 43 человека выздоровели, 11 умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.