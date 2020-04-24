Банки выдали малому бизнесу 10 млрд рублей кредитов на выплату зарплаты сотрудникам

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Банки предоставили МСП более 3 тыс. кредитов на выплату зарплаты на сумму около 10 млрд рублей, по данным на 23 апреля. Об этом говорится в еженедельном обзоре ЦБ "Финансовый пульс".

"На 23 апреля 2020 года в программе участвуют 20 банков. На основе данных, предоставленных кредитными организациями, на 23 апреля от субъектов МСП поступило более 12 тыс. обращений за кредитами на зарплату, из них одобрено около половины. Предоставлено чуть более 3 тыс. кредитов на сумму около 10 млрд рублей", - говорится в материале.

Регулятор отметил, что ряд кредитных организаций уже начали работу с обращениями среднего и крупного бизнеса, не дожидаясь соответствующих изменений в законодательстве.

Кредитные каникулы

За период с 20 марта по 22 апреля в банки поступило 34,9 тыс. обращений за кредитными каникулами, из которых 21,3 тыс. (61%) одобрено. По 14,4 тыс. обращений о кредитных каникулах уже заключены договоры, объем ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям составил 24,9 млрд рублей.

Реструктуризация кредитов МСП

Число обращений компаний малого и среднего бизнеса в банки об изменении условий кредитных договоров (реструктуризации) составило 74,5 тыс.

Количество одобренных обращений с 20 марта по 22 апреля составило 42 тыс. (79,7% от числа рассмотренных обращений), количество фактически проведенных реструктуризаций составило 28,6 тыс., то есть более половины от одобренных.

Объем ссудной задолженности по уже реструктурированным кредитам субъектов МСП составил почти 126,6 млрд рублей.