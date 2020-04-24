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Пандемия коронавируса нового типа

Энергетики предлагают правительству создать фонд по работе с долгами за энергоресурсы

Главы российских энергокомпаний отмечают, что объем задолженности нарастает высокими темпами

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Главы российских энергокомпаний хотят предложить правительству принять ряд мер для недопущения кризиса неплатежей за электрическую и тепловую энергию, в том числе изучить возможность создания фонда с госучастием для работы с долгами за энергоресурсы перед предприятиями энергетики и ЖКХ. Об этом говорится в письме на имя первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова и заместителя председателя правительства Юрия Борисова, с копией которого ознакомился ТАСС.

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Соответствующее письмо было подготовлено 21 апреля. Подписи под ним поставили главы ГК "Ренова", "Т Плюс", "Интер РАО", Росэнергоатома, СУЭК, "Квадры", "Газпром энергохолдинга", "Фортума" и "Юнипро". В ряде генерирующих компаний подтвердили подлинность письма, но источник в энергетической отрасли сообщил ТАСС, что по состоянию на вечер пятницы это письмо еще не было направлено в правительство.

В совместном письме отмечается, что исторически накопленная задолженность перед сектором ЖКХ до наступления кризиса, вызванного пандемией, составляла 1,3 трлн рублей, что в течение долгого времени тормозило его развитие. "При этом в марте-апреле 2020 года из-за кризисного положения экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции происходит значительный рост дебиторской задолженности за энергоресурсы и услуги ЖКХ. Объем долгов нарастает высокими темпами", - говорится в письме.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы сообщил, что собираемость платежей за электроэнергию в РФ с начала апреля упала на 7% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. При этом есть риск увеличения темпов роста дебиторской задолженности за электроэнергию в дальнейшем. Собираемость платежей за тепло в апреле упала сильнее и составила 80%. Энергокомпании ранее не раз говорили, что низкая собираемость платежей и рост дебиторской задолженности может негативно отразиться на надежности энергоснабжения потребителей, привести к пересмотру инвестиционных программ и создать трудности для подготовки энергетической инфраструктуры к следующему отопительному сезону.

Дополнительные меры

Энергетики отмечают, что усугубить ситуацию с неплатежами может мораторий на взимание пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, действующий до конца года. В этой связи энергетики предлагают правительству пересмотреть срок действия этой меры поддержки россиян и сократить этот срок до 1 мая либо до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает режим нерабочих дней. Также компании просят предоставлять льготы населению адресно, а для наиболее пострадавших отраслей экономики предусмотреть возможность предоставления льготных кредитов или госсубсидий на оплату коммунальных услуг.

Необходимо, по мнению энергетиков, также разработать механизм государственной поддержки гарантирующих поставщиков, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций для компенсации их кассовых разрывов и выпадающих доходов из-за задержки оплаты услуг ЖКХ, в том числе за счет льготных кредитов.

Предлагаемые меры поддержки энергетики просят обсудить в рамках совместного совещания с участием представителей компаний топливно-энергетического сектора.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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