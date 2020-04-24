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Кудрин считает, что рисков высокой инфляции в России практически нет

Глава Счетной палаты при этом отметил, что шаги Банка России по смягчению денежно-кредитной политики оправданы
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что в России практически нет рисков для высокой инфляции. Об этом Кудрин написал на своей странице в Twitter.

"Рисков высокой инфляции практически нет. Можно ожидать инфляцию 4(-+2). Падение ВВП будет не менее 6%. Это умеренно оптимистический сценарий", - считает глава Счетной палаты РФ.

Кудрин добавил, что шаги Банка России по смягчению денежно-кредитной политики оправданы.

Ранее Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5% годовых.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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