Кудрин считает, что рисков высокой инфляции в России практически нет

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что в России практически нет рисков для высокой инфляции. Об этом Кудрин написал на своей странице в Twitter.

"Рисков высокой инфляции практически нет. Можно ожидать инфляцию 4(-+2). Падение ВВП будет не менее 6%. Это умеренно оптимистический сценарий", - считает глава Счетной палаты РФ.

Кудрин добавил, что шаги Банка России по смягчению денежно-кредитной политики оправданы.

Ранее Банк России впервые с октября 2019 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5% годовых.