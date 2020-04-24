Комитет Думы просит временно освободить часть религиозных организаций от оплаты услуг ЖКХ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) в четверг и пятницу направил главам субъектов РФ письма с просьбой на полгода освободить централизованные религиозные организации от коммунальных платежей. Текст обращений имеется в распоряжении ТАСС.

Централизованной признается религиозная организация, если она имеет не менее трех местных религиозных организаций одного вероисповедания. По данным на конец апреля 2019 года, в России было зарегистрировано 610 централизованных религиозных организаций.

В письмах указывается, что священники продолжают нести службу в храмах, выезжают на дом к пожилым прихожанам, а добровольцы от религиозных организаций оказывают помощь пожилым людям, семьям с детьми, доставляют им продукты и лекарства, помогают с уборкой жилья. Вместе с тем отмечается, что централизованные религиозные организации испытывают трудности в связи с сокращением пожертвований из-за снижения доходов прихожан и бизнеса. "По мнению комитета, сложившаяся ситуация требует срочного принятия дополнительных мер по расширению возможностей социального служения церкви в оказании помощи нуждающимся в ней категориям граждан", - говорится в обращении.

"Прошу вас рассмотреть возможность отмены сроком на шесть месяцев в отношении централизованных религиозных организаций и учрежденных ими добровольческих организаций коммунальных платежей (электричество, водоснабжение, водоотведение теплоснабжение, сбор ТБО) с дальнейшим снижением соответствующих тарифов или предоставления субсидий на выплату таких платежей, а также обеспечения священнослужителей и добровольцев средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, в которых они нуждаются наравне с медицинскими организациями и учреждениями социальной защиты", - отмечается в тексте писем.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе состоявшейся 22 апреля видеоконференции депутатов с министром энергетики Александром Новаком поднял вопрос о введении льготного тарифа на электроэнергию для религиозных организаций, министерство и нижняя палата договорились проработать такую возможность.