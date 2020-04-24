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Минэнерго разрабатывает экологические требования к схемам теплоснабжения

Проекты нормативно-правовых актов в ближайшее время будут направлены для общественного обсуждения

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ готовит поправки в законодательство, направленные на снижение негативного воздействия предприятий теплоснабжения на окружающую среду. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу.

"Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед Минэнерго, помимо надежного и качественного электро- и теплоснабжения потребителей, является снижение негативного воздействия энергетической отрасли на окружающую среду. Для принятия в схемах теплоснабжения муниципальных образований технических, схемно-режимных и инвестиционных решений, направленных на оздоровление экологической обстановки, Минэнерго России прорабатывает внесение соответствующих изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Предлагаемые поправки направлены на оценку фактических показателей концентраций загрязняющих веществ в муниципальных образованиях, а также на установление и дальнейшее достижение плановых показателей.

В настоящее время министерством разработаны соответствующие рекомендации для муниципальных образований. Проекты нормативно-правовых актов в ближайшее время будут направлены для общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия, а также проработки с органами власти и экспертным сообществом.

"Учитывая публичность схем теплоснабжения, в разработке и актуализации которых могут принимать участие граждане, инициатива Минэнерго позволит сделать прозрачным экологический аспект отрасли, оценить реальный вклад энергетики в загрязнение окружающей среды, а также стоимость решений по улучшению экологической обстановки. Главное, что это позволит заложить основы для формирования более совершенной системы взаимодействия граждан, органов власти и теплоснабжающих организаций, в рамках которой инвестиционные решения по развитию системы теплоснабжения будут приниматься в том числе исходя из необходимости улучшения экологической обстановки", - цитирует пресс-служба Минэнерго замглавы ведомства Юрия Маневича.

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