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Пандемия коронавируса нового типа

ВВП США сократится во II квартале на 40%

В целом, темпы роста экономики страны сократятся на 5,6%

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. ВВП США во II квартале нынешнего года сократится на 39,6% в пересчете на годовую основу в связи с последствиями пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе бюджетного управления Конгресса США.

"Во втором квартале 2020 года экономика [страны] столкнется с резким сокращением, обусловленным факторами, связанными с пандемией, включая меры социального дистанцирования, принятые для ее сдерживания", - заявил в связи с публикацией доклада глава управления Филип Суогел.

Специалисты независимого органа Конгресса прогнозируют, что ситуация несколько восстановится в третьем квартале, когда ожидается рост на 23,5% в пересчете на годовую основу, а в четвертом квартале - рост на 10,5%. В целом, темпы роста экономики США сократятся на 5,6% в этом году. Показатель вернется к росту примерно на 2,8% в 2021 году.

По словам Суогела, "ожидается, что проблемы в экономике и на рынке труда сохранятся в течение некоторого времени". Так, уровень безработицы достигнет почти 14% во втором квартале, а своего пика в 16% - в третьем квартале, а затем снова снизится. Согласно прогнозам, уровень безработицы останется на уровне 10,1% в течение 2021 года, что выше максимального уровня, которого достиг этот показатель во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Усилия правительства страны по стимулированию экономики, отмечается в докладе, увеличат почти в четыре раза дефицит, который, как ожидалось ранее, достигнет $1 трлн. Таким образом, согласно прогнозам, он составит примерно $3,7 трлн - крупнейший показатель за всю историю страны. При этом суверенный госдолг страны также возрастет. Эксперты подчеркивают необходимость снижения дефицита бюджета и госдолга после восстановления экономики страны.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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