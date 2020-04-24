Греф убежден, что рост безработицы из-за пандемии серьезно ударит по банкам РФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский банковский сектор серьезно пострадает от роста безработицы, вызванной мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" , отрывок из которого был показан на телеканале "Россия-1" в пятницу.

"Люди теряют работу. Мы видим, что в отраслях, которые подвержены кризису, работают от 3 до 7 млн человек. Потеря ими рабочих мест, конечно, очень серьезно ударит по банковскому сектору. Люди не смогут обслуживать свои обязательства, поэтому на всех уровнях это очень большое испытание, это очень большой вызов", - сказал он.

По словам Грефа, на восстановление экономики потребуется значительно больше времени, чем предполагалось. "Если этот кризис продлится год или дольше, то, я боюсь, у нас уйдет значительное количество лет, чтобы вернуться к докризисным параметрам. Это серьезный вызов всем", - добавил глава Сбербанка.

Численность безработных в России в марте 2020 года, по предварительным данным Росстата, составила около 3,485 млн человек, или 4,7% экономически активного населения. При этом уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%).