{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Греф убежден, что рост безработицы из-за пандемии серьезно ударит по банкам РФ

Глава Сбербанка отметил, что на восстановление экономики потребуется значительно больше времени, чем предполагалось

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский банковский сектор серьезно пострадает от роста безработицы, вызванной мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика", отрывок из которого был показан на телеканале "Россия-1" в пятницу.

На эту тему
Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

"Люди теряют работу. Мы видим, что в отраслях, которые подвержены кризису, работают от 3 до 7 млн человек. Потеря ими рабочих мест, конечно, очень серьезно ударит по банковскому сектору. Люди не смогут обслуживать свои обязательства, поэтому на всех уровнях это очень большое испытание, это очень большой вызов", - сказал он.

По словам Грефа, на восстановление экономики потребуется значительно больше времени, чем предполагалось. "Если этот кризис продлится год или дольше, то, я боюсь, у нас уйдет значительное количество лет, чтобы вернуться к докризисным параметрам. Это серьезный вызов всем", - добавил глава Сбербанка.

Численность безработных в России в марте 2020 года, по предварительным данным Росстата, составила около 3,485 млн человек, или 4,7% экономически активного населения. При этом уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%).

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В S&P предупредили, что экономический спад в развивающихся странах будет более глубоким
В агентстве также оценивают падение среднего ВВП этих стран на 0,5%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС