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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор примет предложения от бизнеса для обсуждения при составлении рекомендаций

Отмечается, что рекомендации нужны для того, чтобы снизить риски инфицирования граждан при осуществлении предприятиями экономической деятельности

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Представители бизнеса могут отправить свои предложения в Роспотребнадзор для обсуждения при составлении рекомендаций по осуществлению деятельности организаций в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разрабатываются различные методические рекомендации для видов бизнеса по осуществлению их деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. <...> Предложения со стороны бизнес-ассоциаций и объединений для обсуждения можно направлять по адресу электронной почты business@rospotrebnadzor.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации нужны для того, чтобы снизить риски инфицирования граждан при осуществлении предприятиями экономической деятельности.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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