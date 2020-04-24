Роспотребнадзор примет предложения от бизнеса для обсуждения при составлении рекомендаций

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Представители бизнеса могут отправить свои предложения в Роспотребнадзор для обсуждения при составлении рекомендаций по осуществлению деятельности организаций в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разрабатываются различные методические рекомендации для видов бизнеса по осуществлению их деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. <...> Предложения со стороны бизнес-ассоциаций и объединений для обсуждения можно направлять по адресу электронной почты business@rospotrebnadzor.ru", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации нужны для того, чтобы снизить риски инфицирования граждан при осуществлении предприятиями экономической деятельности.