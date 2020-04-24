Список системообразующих организаций в сфере ИКТ увеличился до 91 компании

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в пятницу опубликовала обновленный перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, увеличив число компаний с 79 до 91. Об этом говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи РФ.

"Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций, ранее утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, дополнен с учетом предложений Минкомсвязи РФ 12 организациями. В новой редакции перечня отражены и сгруппированы по подотраслям информации и связи 91 организация", - отметили в Минкомсвязи.

В частности, список пополнили ГК Infowatch, специализирующаяся на информационной безопасности в корпоративном секторе, а также телекоммуникационная компания "МаксимаТелеком" и разработчик решений в области искусственного интеллекта ABBYY.

В перечень входят разработчики программного обеспечения, телекоммуникационные компании, информационные агентства, книжные издательства, газеты, радиостанции, книжные издательства, книжные магазины и рекламные агентства.

Список включает крупнейших представителей своих отраслей. Среди ИТ-компаний это Mail.ru Group, "Яндекс", Rambler Group, "Лаборатория Касперского", 1С; среди СМИ - информагентства ТАСС, "Россия сегодня", издания "Коммерсант", "Российская газета", РБК, телеканалы ВГТРК, "Мир", Первый канал, НТВ. Кроме того, в список попали крупнейшие российские операторы связи: "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "Мегафон", "ЭР-Телеком", Tele2, крымский оператор "Миранда-медиа". Также в перечень внесена "Почта России".