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Аукцион по продаже бывшего здания Минэкономразвития в Москве пройдет 14 августа

Здание выставлено на торги за 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. ДОМ. РФ выставил бывшее здание Минэкономразвития России на Овчинниковской набережной на торги за 2,7 млрд рублей. Аукцион по продаже здания пройдет 14 августа, сообщается в пятницу на сайте автоматизированной системы торгов "Сбербанк-Аст".

"Продажа находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества (нежилого здания площадью 281,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 18/1, стр. 4а; нежилых помещений площадью 22 945,6 кв., расположенных по адресу: г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 18/1, стр. 2)", - говорится в сообщении.

Торги будут проводиться на повышение цены с шагом в 30 млн рублей. Подавать заявки на участие в торгах можно до 10 августа.

Решением правительственной комиссии ДОМ.РФ переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых ранее располагались офисы министерств, переехавших в новый правительственный комплекс в Москва-Сити. В частности, здание Минкомсвязи России на Тверской, 7, здание Минпромторга России на Китайгородском проезде, здание Минэкономразвития России на Овчинниковской набережной, а также комплекс зданий Минэкономразвития России на 1-й Брестской.

Правительство РФ в начале января согласовало переезд Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития и некоторых подконтрольных им ведомств в здание многофункционального терминального комплекса "IQ квартал" в центре Москва-Сити. Это должно повысить эффективность их взаимодействия и помочь сэкономить на содержании.

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Россия
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