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США выделят Грузии более $64 млн на помощь экономике

Финансирование является частью соглашения, действующего между странами и касающегося помощи в развитии

ТБИЛИСИ, 24 апреля. /ТАСС/. Агентство США по международному развитию (USAID) начинает реализацию проекта по поддержке евроатлантической интеграции Грузии, стоимость которого превышает $64 млн. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на странице посольства США в Тбилиси в Facebook.

"Мы рады сообщить вам, что при финансовой поддержке правительства США отделение USAID/Georgia приступает к оказанию помощи Грузии в развитии экономики и поддержке евроатлантического стремления стоимостью более $64 млн. Это финансирование является частью соглашения, действующего между Грузией и США и касающегося помощи в развитии", - сказано в сообщении посольства.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и в гуманитарной области.

По инициативе американской стороны в 2011 году неподалеку от Тбилисского международного аэропорта, в поселке Алексеевка, был построен Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Именно этот центр сегодня играет ключевую роль в борьбе с распространением нового коронавируса в Грузии.

Теги
СШАГрузия
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