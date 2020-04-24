Совет директоров "Россетей" принял решение о единой управленческой команде с ФСК

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Совет директоров компании "Россети" утвердил единую управленческую команду компании и ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети"). Об этом сообщил глава "Россетей" Павел Ливинский, его слова приводит компания.

Решение принято в рамках возможной консолидации двух компаний. Обсуждение вопроса консолидации "Россетей" и ФСК ЕЭС в марте подтверждал глава ФСК Андрей Муров.

Газета "Коммерсантъ" писала со ссылкой на источники, что после консолидации Ливинский возьмет под управление ФСК ЕЭС.

"Россети" ранее вели дискуссию о консолидации на своей базе единого с ФСК казначейства, но ФСК при этом получила директиву правительства РФ о создании своего единого казначейства. При этом "Россети" на правах головной компании настаивали на управлении казначейством ФСК.

Имущественный комплекс группы "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% в уставном капитале.