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Пандемия коронавируса нового типа

В S&P предупредили, что экономический спад в развивающихся странах будет более глубоким

В агентстве также оценивают падение среднего ВВП этих стран на 0,5%

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) прогнозирует, что развивающиеся страны столкнутся в 2020 году с более глубоким экономическим спадом на фоне распространения коронавируса, чем ожидалось ранее. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Пандемия COVID-19 продолжает быстро распространяться среди развивающихся стран, большинство из которых предпринимают сдерживающие меры. В то же время, в условиях ухудшения экономической ситуации в государствах с развитой экономикой на фоне распространения коронавирусной инфекции, мы ожидаем более глубокой рецессии в развивающихся странах, которая отразится на всех секторах экономики", - отметили в S&P.

В агентстве также оценивают падение среднего ВВП развивающихся стран на 0,5% против прогнозируемого роста на 4,6%, что станет первым сокращением показателя ВВП за последние 20 лет. При этом деловая активность может вернутся к прежнему уровню только к 2023 году.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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