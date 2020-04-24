Самозанятые в Кировской области с 1 июля смогут платить налог по льготной ставке

КИРОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области с 1 июля вводят специальный налоговый режим для самозанятых. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Планируется ввести в Кировской области специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход. Это так называемый режим самозанятых. Он должен быть введен в нашем регионе с 1 июля 2020 года", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, это поддержка для физлиц, которые решили заняться предпринимательской деятельностью. "Режим самозанятых позволяет платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4% или 6%, а также освобождает от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс", - уточняется в сообщении.