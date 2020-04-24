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Пандемия коронавируса нового типа

ООН собрала почти $700 млн на помощь странам во время пандемии

Всего организация должна собрать $2 млрд

ООН, 24 апреля. /ТАСС/. ООН к настоящему моменту собрала $697 млн из требуемых 2 млрд для оказания гуманитарной помощи странам во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеобрифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Гуманитарной системе [ООН] срочно требуется финансирование, чтобы бороться с вирусом и в то же время продолжать осуществлять запланированные до пандемии гуманитарные программы", - сказал он.

"На реализацию двухмиллиардного плана глобального гуманитарного реагирования на COVID-19 (болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа), который генеральный секретарь представил месяц назад, на данный момент собрано $697 млн", - заявил Дюжаррик.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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