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Биржевые индексы в США выросли к закрытию торгов на 1-1,5%

Индекс Dow Jones поднялся на 1,11%, индекс S&P 500 вырос на 1,39%

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу выросли к закрытию торгов на 1-1,5% после подписания президентом США законопроекта о новом пакете мер для поддержания экономики в условиях пандемии.

Как следует из данных, размещенных на сайте этой торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 260,01 пункта (1,11%) и установился на отметке 23 775,27 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 38,94 пункта (1,39%) и оказался на отметке 2 836,74 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 139,77 пункта (1,65%), до отметки 8 634,52 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI к концу торговой сессии выросла на 1,19% ($0,2) и составляла $17,07.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп подписал законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом). Законопроектом предусмотрено выделение $320 млрд на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Ранее Конгресс уже выделял на эту программу $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

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