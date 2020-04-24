В Кировской области снизят налоговые ставки для бизнеса в 2020 году

КИРОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнеса в Кировской области в 2020 году будут снижены в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Предлагается установить на налоговый период 2020 года минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы минус расходы", - сообщили в пресс-службе.

Мера поддержки будет распространяться на предприятия и субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили среднесписочную численность наемных работников на уровне не менее 90% и средняя зарплата в которых в расчете на одного работника составляет не менее 1,5 МРОТ (18 200 рублей). Список пострадавших отраслей определен на федеральном уровне.

"В целях снижения налоговой нагрузки в 2020 году на индивидуальных предпринимателей - плательщиков патентной системы налогообложения по действующим приобретенным патентам предлагаем снизить в два раза размер потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода. Изменения в законах по упрощенной и патентной системам налогообложения будут распространяться на правоотношения, которые возникли с 01 января 2020 года", - привели слова губернатора региона Игоря Васильева в пресс-службе.

Для поддержки торговых центров, владельцы которых предоставили своим арендаторам отсрочку по уплате аренды, предлагается снизить налог на имущество. Это будет сделано пропорционально времени, в течение которого не осуществлялась деятельность торгового центра в связи с введением ограничительных мер. По словам председателя правительства Кировской области Александра Чурина, по всем новым мерам поддержки будут готовиться соответствующие законодательные инициативы.

За минувшие сутки в Кировской области выявлен 31 случай коронавируса. Общее число заражений достигло 349 человек. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.