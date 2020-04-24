Регулятор в США изучает ситуацию с падением цены на нефть WTI до отрицательных значений

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку в связи с падением цен на нефть WTI до отрицательных значений ранее на этой неделе. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

20 апреля стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей в свете опасений относительно возможной нехватки места в хранилищах. Цена поставок энергоносителя в мае упала до минус $40. Вместе с тем стоимость поставок в июне колебалась на уровне примерно $20 за баррель.

"Мы должны понять, почему в тот момент установились такие цены. <...> В подобной ситуации мы рассматриваем все возможные объяснения, но в данном случае мы изучим [произошедшее особенно] внимательно в связи с экстремальным движением цен", - заявил в интервью Reuters комиссар CFTC Дэн Берковиц. По его словам, комиссия рассмотрит, "имели ли место нарушения закона о товарной бирже, которые могли бы способствовать" падению цены до отрицательных значений.

Как отмечает Reuters, расследования подобных событий на рынке могут занимать годы.