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В США заявили, что новый торговый договор стран Северной Америки вступит в силу 1 июля

Канада и Мексика приняли меры, необходимые для выполнения всех их обязательств, отметил американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер

ТАСС, 25 апреля. Американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер уведомил Конгресс США о том, что новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (USMCA) вступает в силу с 1 июля 2020 года. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте офиса Лайтхайзера.

Лайтхайзер уведомил Конгресс, что "Канада и Мексика приняли меры, необходимые для выполнения всех их обязательств в рамках USMCA", уточняется в заявлении.

Офис американского торгпреда отметил, что изменения, принятые в рамках нового торгового соглашения, "позволят создать новые рабочие места, обеспечат более надежную защиту труда и расширят доступ к рынкам, создав новые возможности для американских рабочих, фермеров и владельцев ранчо".

Канада, Мексика и США договорились о новом торговом соглашении (USMCA) в сентябре 2018 года. Оно придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. Мексика первой ратифицировала новый договор, Трамп подписал его в конце января, позднее власти Канады завершили процедуру ратификации договора.

Теги
КанадаМексикаСША
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