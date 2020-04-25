В Госдуме попросили кабмин доработать законопроект о налоговых льготах для благотворителей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова ("Единая Россия") направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой совместно с парламентариями доработать законопроект о налоговых льготах для благотворительных организаций. Копия обращения имеется в распоряжении ТАСС.

Инициатива предусматривает освобождение от налога на прибыль переданных благотворительным организациям товаров, в том числе продовольствия, а также оказанных для них услуг и выполненных работ. "Если мы включаем такую благотворительную деятельность в перечень расходов, которые являются внереализационными, то организации могут уменьшить свой налог", - пояснила агентству Павлова.

Депутат напомнила, что по результатам встречи с предпринимательским сообществом 26 марта президент РФ Владимир Путин дал кабмину поручение разработать законопроект о включении в 2020 году в состав внереализационных расходов стоимости продовольственных товаров, передаваемых на безвозмездной основе благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям. "Мы разработали абсолютно идентичный законопроект еще осенью, но нам пришло отрицательное заключение правительства с тезисом, что организации, которые осуществляют благотворительную деятельность, не должны искать экономической выгоды", - отметила она.

"Учитывая особую социальную значимость предлагаемых изменений, а также высокую актуальность вопросов стимулирования благотворительной деятельности в условиях социально-экономического кризиса в стране, прошу Вас рассмотреть возможность совместной доработки разработанного мной законопроекта", - говорится в письме, адресованном премьеру.

Ранее Минфин в своих письмах неоднократно указывал, что расходы, произведенные организацией в рамках благотворительной деятельности, не могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль.