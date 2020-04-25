{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин одобрил законопроект о запрете блокировать счета в банках без объяснения причин

В настоящий момент банки имеют право отказаться выполнять распоряжения клиента и могут заблокировать его счет без документа, подтверждающего его добросовестность

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект закона, запрещающего блокировать счета в банках без объяснения причин принятия такого решения. Об этом сообщает в субботу официальный сайт кабмина.

Документ будет внесен в Госдуму.

На прошедшем в четверг заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что сейчас банк имеет право отказаться выполнять распоряжения клиента и даже заблокировать его счет, если у клиента не хватает какого-либо документа, подтверждающего его добросовестность. Премьер добавил, что банк вправе делать это без объяснения причин. По его словам, обсуждаемый законопроект запрещает банкам без объяснения причин расторгать договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента. Банк сможет отказаться от совершения операции только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Сто дней от указа. Новый кабмин настраивался на нацпроекты, а попал в "идеальный шторм"
Правительству Михаила Мишустина сразу пришлось работать в условиях сочетания целого ряда негативных факторов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС