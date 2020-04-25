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Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для МСП пострадавших отраслей

Отсрочка по выплатам будет действовать 4-6 месяцев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий (МСП) в пострадавших отраслях, следует из постановления правительства. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что отсрочка по выплатам будет действовать 4-6 месяцев, после этого бизнес сможет производить выплаты в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП, указывают в кабмине. "После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года", - поясняется в сообщении.

В правительстве напомнили, что в число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.

Налоговые каникулы и отсрочки по страховым взносам входят в первый пакет мер помощи экономике.

16 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 30 апреля предоставить отсрочку предприятиям малого и среднего бизнеса, вынужденным прекратить свою работу из-за режима повышенной готовности, полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов.

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Мишустин, Михаил Владимирович
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