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Facebook запускает сервис для видеоконференций Messenger Rooms

Сервис позволяет создавать комнаты видеозвонков, к которым могут присоединиться в режиме реального времени до 50 человек

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Американская компания Facebook запускает собственный сервис групповых видеозвонков, популярность которых резко возросла в условиях пандемии коронавируса. О создании новой программы объявил в пятницу глава Facebook Марк Цукерберг.

"Мы в Facebook стараемся делать так, чтобы вы не чувствовали разлуки с людьми, которые вам не безразличны, даже когда вы не можете физически быть рядом", - указал Цукерберг. По ходу своего выступления он представил зрителям сервис Messenger Rooms.

По словам предпринимателя, сервис позволяет создавать так называемые комнаты видеозвонков, к которым могут присоединиться в режиме реального времени до 50 человек. Ограничений по длительности звонков не будет. При этом Цукерберг особо акцентировал внимание на том, что желающие присоединиться к беседе не обязательно должны быть зарегистрированы в приложениях Facebook.

"Он (Messenger Rooms - прим. ТАСС) будет работать в Instagram, WhatsApp, но им смогут воспользоваться даже те, кто не зарегистрирован ни в одном из наших сервисов", - отметил глава компании. По его словам, создатель группового видеозвонка сможет просто поделиться ссылкой на беседу со всеми желающими, и они, перейдя по ней, сразу подключатся к разговору.

Кроме того, указал Цукерберг, доработкам подвергнется сервис видеозвонков в WhatsApp. Теперь в них смогут принимать участие до восьми человек.

Издание Business Insider отмечает, что решение о создании в Facebook собственного видеосервиса для конференций было спровоцировано отчасти резким ростом популярности в условиях пандемии аналогичного приложения - платформы для онлайн-конференций Zoom. По подсчетам издания, до вспышки COVID-19 им ежедневно пользовались около 10 млн человек по всему миру. Сейчас эта цифра превышает 300 млн.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. Как ранее заявляли в компании, в мире свыше 2,89 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

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