{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Ростуризме рассказали о подготовке предложения по отдыху медиков после пандемии

Глава ведомства Зарина Догузова призвала зарубежных коллег присоединиться к этой инициативе

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Туроператоры и отельеры в России разрабатывают специальные предложения для отдыха медицинских работников после нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на встрече министров туризма G20, которая прошла в формате онлайн-конференции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Считаем, что туризм может оказать поддержку сфере медицины не только текущей практикой размещения на своей территории медицинского персонала в период коронавируса, но и дальнейшим предоставлением льгот и преференций медицинскому персоналу. По данному направлению мы уже совместно с туроператорами и отелями ведем работу по созданию специальных туристических продуктов и предложений", - сказала Догузова, чьи слова приводятся в опубликованном в субботу сообщении Ростуризма.

Она призвала зарубежных коллег присоединиться к этой инициативе, в том числе рассмотреть возможность создания совместных международных туристических проектов.

В ходе выступления Догузова также подчеркнула, что туризм оказался одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. По предварительной оценке, в нынешних условиях российская индустрия туризма несет ежеквартально не менее $4 млрд убытков, напомнила глава Ростуризма. В этой отрасли в стране работают порядка 2,5 млн человек, часть из которых могут потерять рабочие места, добавила она.

"Ситуация с коронавирусом наглядно продемонстрировала огромную роль туризма с учетом прямого и косвенного влияния на десятки отраслей экономики. Поэтому сейчас правительство России работает над дополнительными мерами поддержки. В частности, обсуждается возможность субсидирования части процентной ставки по кредитам на строительство и реконструкцию отелей, а также ряд других мер", - сообщила Догузова.

Рассказывая о планах по восстановлению отрасли после кризиса, руководитель Ростуризма подтвердила намерения страны по запуску единой электронной визы на всей территории РФ с 1 января 2021 года.

Теги
РоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Решетников сообщил, что власти продолжают рассматривать обращения бизнеса о поддержке
Сейчас в пострадавших отраслях заняты 6 млн человек заняты, отметил министр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС