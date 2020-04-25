В Ростуризме рассказали о подготовке предложения по отдыху медиков после пандемии

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Туроператоры и отельеры в России разрабатывают специальные предложения для отдыха медицинских работников после нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, выступая на встрече министров туризма G20, которая прошла в формате онлайн-конференции.

"Считаем, что туризм может оказать поддержку сфере медицины не только текущей практикой размещения на своей территории медицинского персонала в период коронавируса, но и дальнейшим предоставлением льгот и преференций медицинскому персоналу. По данному направлению мы уже совместно с туроператорами и отелями ведем работу по созданию специальных туристических продуктов и предложений", - сказала Догузова, чьи слова приводятся в опубликованном в субботу сообщении Ростуризма.

Она призвала зарубежных коллег присоединиться к этой инициативе, в том числе рассмотреть возможность создания совместных международных туристических проектов.

В ходе выступления Догузова также подчеркнула, что туризм оказался одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. По предварительной оценке, в нынешних условиях российская индустрия туризма несет ежеквартально не менее $4 млрд убытков, напомнила глава Ростуризма. В этой отрасли в стране работают порядка 2,5 млн человек, часть из которых могут потерять рабочие места, добавила она.

"Ситуация с коронавирусом наглядно продемонстрировала огромную роль туризма с учетом прямого и косвенного влияния на десятки отраслей экономики. Поэтому сейчас правительство России работает над дополнительными мерами поддержки. В частности, обсуждается возможность субсидирования части процентной ставки по кредитам на строительство и реконструкцию отелей, а также ряд других мер", - сообщила Догузова.

Рассказывая о планах по восстановлению отрасли после кризиса, руководитель Ростуризма подтвердила намерения страны по запуску единой электронной визы на всей территории РФ с 1 января 2021 года.