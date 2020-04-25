Перевозки "Аэрофлота" сократились до 3-5 тыс. пассажиров в день

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Аэрофлот" за время кризиса сократил перевозки пассажиров со 110-120 тыс. до 3-5 тыс. в сутки. При этом количество рейсов перевозчика сократилось с докризисных 800 до 50-80 в сутки. Об этом рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на канале "Россия 1" .

"Кризис довольно жесткий, мы, практически все авиакомпании, остановлены. И если раньше мы выполняли вот в этот период примерно 800 рейсов в сутки, то сейчас выполняем от 50 до 80 рейсов в сутки. И если раньше в сутки мы перевозили легко 110-120 тыс. пассажиров, то сейчас мы перевозим 3-5 тыс. пассажиров, и в основном это только внутри России. И то там спрос падает, и мы также видим необходимость закрытия некоторых рейсов, потому что они просто нерентабельными становятся", - сказал он, добавив, что 1-2 ежедневных рейса из-за рубежа (имеются в виду вывозные рейсы, на часть из которых "Аэрофлот" продает билеты) компанию "не спасают", поэтому перевозчик решил переориентировать часть самолетов на грузоперевозки и сейчас выполняет 4-5 таких рейсов ежедневно.

Самый тяжелый кризис

При этом Савельев рассказал, что это уже его девятый авиационный кризис на посту генерального директора "Аэрофлота", но этот - "самый тяжелый".

"Авиационная отрасль - она первая получает удар, в любом кризисе, я уже 12-й год работаю в "Аэрофлоте", для меня в "Аэрофлоте" это девятый кризис, если считать ледяной дождь, вулкан - помните там? И атипичную пневмонию, птичий, свиной грипп, Эболу и так далее. Но это самый тяжелый кризис", - сказал он.

По словам Савельева, сейчас 42% всего персонала находится в отпусках. По расчетам "Аэрофлота", если компания сможет начать восстанавливать объемы перелетов в середине июля, то "есть шанс, что мы сможем там за 6-7 месяцев восстановиться". Если восстановление перелетов начнется позже, то и последствия будут более глубокие и период восстановления займет год или даже больше.

"Чем мы больше стоим, тем сложнее будет подниматься, многие могут вообще не подняться, потому что долги, персонал. Мы сейчас как бы еще держим на плаву всю эту ситуацию, но если денег вообще не будет, и мы израсходуем кредиты банковские, тогда там будет вскрыт, условно, третий пакет, да, когда мы начнем уже действовать более жестко, вот этого вот очень не хотелось", - отметил он.

До экипажей коронавирусу не добраться

Также в ходе передачи Савельев рассказал, что за все время кризиса в "Аэрофлоте" были выявлены всего шесть членов экипажей (пять стюардесс и один пилот), заразившихся коронавирусом, четверо из них уже выписаны. При этом пилот заболел не на работе, а когда вернулся из отпуска в Таиланде, сейчас он находится на домашнем лечении.

"Самолеты на сегодняшний день, особенно новые самолеты, они оснащены супер-современными фильтрами. Они очищают от микробов и бактерий, они не способны очистить от вируса. Поэтому мы также дополнительно около часа тратим на каждый самолет, который летит с пассажирами, на специальную дезинфекцию", - сказал Савельев.