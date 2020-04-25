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Греф заявил, что кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Глава Сбербанка подчеркнул, что эта сумма им не компенсируется
Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на телеканале "Россия-1".

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"Реструктуризация для физических лиц кредитов пользуется огромной популярностью, и у нас уже сотни тысяч заявок на реструктуризацию. <...> Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера, в целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 млрд рублей", - отметил Греф.

Глава госбанка также сообщил, что спрос на реструктуризацию кредитов малым и средним предприятиям высок. "Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0%, мы одобрили уже более 5 тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более 50 тыс. предпринимателей. И уже выдано более 1,5 тысяч кредитов", - отметил он.

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Греф, Герман Оскарович
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