Минфин потратит 2 трлн рублей из ФНБ на замещение нефтегазовых доходов в 2020 году

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ в 2020 года направит более 1 трлн руб. заимствований на замещение выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов.

На замещение выпадающих нефтегазовых доходов в текущем году будет потрачено 2 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ), добавил он.

"Да, действительно, мы потратим значительно больше, 2 трлн руб. из ФНБ пойдет только на замещение выпадающих нефтегазовых доходов. Кроме того, более триллиона рублей дополнительных средств заимствований пойдет на выпадение ненефтегазовых доходов. Внутри бюджета мы направим около 2,8% дополнительных ресурсов как в виде прямой бюджетной помощи на меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан, так и для экономики", - сказал Силуанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на канале "Россия-1". Он отметил, что бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом.

Социальные обязательства

Социальные обязательства являются безусловным приоритетом для правительства, средства на них будут изысканы в обязательном порядке, заявилАнтон Силуанов.

"Социальные обязательства - это наш безусловный приоритет, они будут выполнены в любом случае, и деньги на социальные обязательства будут изысканы в обязательном порядке. Мы активно сейчас осуществляем привлечение ресурсов на рынке, компенсируя снижение ненефтегазовых доходов, поскольку видим, что пандемия влияет, безусловно, на экономические показатели. Деньги на первоочередные обязательства есть, мы осуществляем сейчас концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, которые необходимы нам для снижения негативных последствий пандемии, и эти деньги будут найдены", - сказал Силуанов.

Режим ограничений

Российская экономика готова существовать в режиме ограничений до тех пор, пока это необходимо для сохранения жизни и здоровья граждан, заявил Антон Силуанов.

"Мы готовы к такому развитию событий, к продолжению такой ситуации, сколько это потребует для сохранения здоровья и жизни граждан. И сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы будем это делать. Ресурсов у нас достаточно, резервы есть. Российская и мировая экономика столкнулась с новыми, непредсказуемыми ранее вызовами. Очень непростой отрезок времени, в котором мы сейчас, значит, живем, с которым мы работаем, но нам необходимо определить точные направления поддержки и людей, точные направления поддержки предпринимателей и всячески постараться минимизировать последствия тех событий, с которыми мы сейчас сталкиваемся", - сказал Силуанов .

Министр добавил, что Минфин не видит существенного риска выхода инфляции в РФ в 2020 году за плановый показатель в 4%.