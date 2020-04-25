Кудрин заявил, что последствия кризиса для бюджетной системы РФ могут растянуться

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на пике кризиса в этом году можно тратить не скупясь, израсходовать допустимо чуть больше половины, считает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"В целом эти деньги могут использоваться. Но конечно, правительство предполагает, что эти средства должны быть растянуты во времени хотя бы на три года. Я и в выступлении своем, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, на 2020-й, вот когда будет пик. Потом можно больше, может, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины - нестрашно", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия-1".

"Если хватит этих средств на два года с учетом остроты этого кризиса - тоже нестрашно, потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время. Последствия и для бюджетной системы растянутся на два-три, может, четыре года", - добавил Кудрин.

2 трлн на расходы

Покрытие расходов бюджета в 2020 году потребует 2 трлн рублей заимствований и столько же - из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Недополучение доходов бюджета оценивается от 3 до 4 трлн рублей. Они будут покрыты частично за счет Фонда национального благосостояния, частично - за счет заимствований на рынках. Где-то 2 трлн ФНБ, 2 трлн заимствований уже потребуются для того, чтобы покрыть и не снизить расходы бюджета", - заявил он.

Последствия кризиса для бюджетной системы РФ могут растянуться на 2-4 года.

РФ после прохождения пика кризиса сможет увеличить заимствования для пополнения бюджета.

Восстановление ряда отраслей российской экономики после кризиса займет более года - Кудрин.