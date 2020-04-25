Греф призвал власти смелее отменять налоговые платежи и дать льготы для арендодателей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф призвал власти смелее отменять налоговые платежи и предоставить льготы для арендодателей. Такое мнение он высказала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на телеканале "Россия-1".

"Нужно, чтобы как можно скорее был принят пакет следующий, по поддержке системообразующих предприятий так называемых, крупнейших, потому что большое количество из них попали в очень сложную ситуацию. И там большая занятость, и от их работоспособности зависят цепочки в экономике. Нужно, может быть, смелее отменять налоговые платежи. Нужно посмотреть все, что связано с платежами за государственное имущество, и предоставить льготы для арендодателей", - сказал он.

Ранее глава банка также выступил против введения налога на доходы по вкладам. По мнению Грефа, проблема администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора данного налога.

Поддержка для банков

Российским банкам, возможно, придется оказывать поддержку, если восстановление экономики не начнется в III квартале 2020 году.

"Самые большие потери банковского сектора, конечно, будут на следующих этапах, связанных с банкротством клиентов и невозможностью клиентов обслуживать свои долги. В этом году банковский сектор, скорее всего, год в целом закончит с убытком. Это при том, что ну, эта ситуация не продлится очень долго, если мы на вторую часть III квартала будем испытывать такой, шоковый сценарий, а после этого все-таки начнется подъем. Если это продлится дольше, то, к сожалению, наверное, будет еще более сложная ситуация в банковском секторе. Поэтому на конец текущего года вполне возможно, что банкам придется уже оказывать поддержку", - считает Греф.

Он также отметил, что в зависимости от длины этого кризиса можно будет прогнозировать, сколько времени понадобится на восстановление.

"Восстановление займет значительно более длинный срок, чем мы предполагали в самом начале. И если этот кризис продлится год или дольше, то я боюсь, у нас уйдет значительное количество лет для того, чтобы вернуться к докризисным параметрам. Это серьезный вызов всем", - заключил Греф.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банковский кризис в России в текущих условиях невозможен.