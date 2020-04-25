{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Греф призвал власти смелее отменять налоговые платежи и дать льготы для арендодателей

Глава Сбербанка также заявил, что российским банкам может понадобиться поддержка, если восстановление экономики не начнется в III квартале 2020 года
Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф призвал власти смелее отменять налоговые платежи и предоставить льготы для арендодателей. Такое мнение он высказала в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на телеканале "Россия-1".

"Нужно, чтобы как можно скорее был принят пакет следующий, по поддержке системообразующих предприятий так называемых, крупнейших, потому что большое количество из них попали в очень сложную ситуацию. И там большая занятость, и от их работоспособности зависят цепочки в экономике. Нужно, может быть, смелее отменять налоговые платежи. Нужно посмотреть все, что связано с платежами за государственное имущество, и предоставить льготы для арендодателей", - сказал он.

Ранее глава банка также выступил против введения налога на доходы по вкладам. По мнению Грефа, проблема администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора данного налога.

Поддержка для банков

Российским банкам, возможно, придется оказывать поддержку, если восстановление экономики не начнется в III квартале 2020 году.

"Самые большие потери банковского сектора, конечно, будут на следующих этапах, связанных с банкротством клиентов и невозможностью клиентов обслуживать свои долги. В этом году банковский сектор, скорее всего, год в целом закончит с убытком. Это при том, что ну, эта ситуация не продлится очень долго, если мы на вторую часть III квартала будем испытывать такой, шоковый сценарий, а после этого все-таки начнется подъем. Если это продлится дольше, то, к сожалению, наверное, будет еще более сложная ситуация в банковском секторе. Поэтому на конец текущего года вполне возможно, что банкам придется уже оказывать поддержку", - считает Греф.

Он также отметил, что в зависимости от длины этого кризиса можно будет прогнозировать, сколько времени понадобится на восстановление.

"Восстановление займет значительно более длинный срок, чем мы предполагали в самом начале. И если этот кризис продлится год или дольше, то я боюсь, у нас уйдет значительное количество лет для того, чтобы вернуться к докризисным параметрам. Это серьезный вызов всем", - заключил Греф.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банковский кризис в России в текущих условиях невозможен.

 

Теги
Греф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Решетников сообщил, что власти продолжают рассматривать обращения бизнеса о поддержке
Сейчас в пострадавших отраслях заняты 6 млн человек заняты, отметил министр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС