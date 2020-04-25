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Кудрин считает, что безработица в РФ может вырасти до 10% в 2020 году

Пока зарегистрировано 0,7% безработных

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Безработица в России может вырасти в 2020 г. до 7-8%, в худшем случае до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 млн человек. При этом сейчас в стране доля безработных составляет 0,7%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия-1".

"Пока - как ни странно, даже несмотря на переход в очень серьезную стадию кризиса, у нас минимальное [число] зарегистрированных безработных. У нас 0,7% безработных от количества экономически активного населения. Это зарегистрированных. Если считать по другим меркам, по меркам Международной организации труда, у нас 4,5% безработных. Безработица сможет скакнуть до 7-8%, в худшем варианте - до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 млн человек", - заявил он.

Кудрин отметил, что государство уже сделало первый очень серьезный шаг, а именно подняло пособие по безработице до прожиточного минимума. "Это правильно, это забота", - подчеркнул глава Счетной палаты.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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