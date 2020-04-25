Орешкин заявил, России не удастся остаться островком стабильности

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российская экономика подошла к кризису гораздо более подготовленной, чем другие страны, но остаться островком стабильности в такой ситуации невозможно. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1".

"Российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно", - заявил Орешкин.

Падение мирового ВВП

Падение мирового ВВП в результате связанного с коронавирусом глобального кризиса будет гораздо глубже, чем в кризис 2008-2009 года. Кризис такого масштаба происходит впервые со времен Второй мировой войны.

"Уникальный кризис, у него три ключевые особенности. Первое - это синхронность. Он, на самом деле, влияет практически на все страны мира. Второе - это быстрота. Мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Ну и, конечно, третий - это глубина. Падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 года, по сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны", - заявил Орешкин.

Ранее Орешкин заявил, что результаты второго квартала 2020 года будут негативными для экономики РФ, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.