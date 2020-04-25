{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Алекперов заявил, что "Лукойл" может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11

Он также прогнозирует, что нефтяной рынок будет сбалансирован ко второй половине 2021 года

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Лукойл" может продолжать комфортно работать на территории России при цене нефти в $9-11 долларов за баррель. Об этом сообщил президент компании Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия-1".

"Мы можем достаточно комфортно работать на территории России и при цене $9, и $11. То есть режим налоговый, который сегодня есть на территории нашей страны, он защищает инвесторов, особенно в углеводороды, от низкой цены. Мы будем конкурентны при самых низких ценах", - сказал он.

При этом Алекперов отметил, что за счет демпфирующего механизма нефтяные котировки в России не влияют на стоимость нефтепродуктов.

"Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны. Через налоговую систему. В этом году продавцы бензина заплатят 700 млрд рублей дополнительных налогов в адрес государства. Поэтому цены на бензин в России - это сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались. Они сегодня стабильны", - сказал он.

О демпфере

Демпфирующий механизм был введен 1 января 2019 года, чтобы сдержать рост цен на заправках из-за резкого увеличения стоимости нефти.

Для мировой экономики это первый опыт такого регулирования. В обычных условиях волатильность на рынке резко толкает стоимость топлива в ту или иную сторону, но правительство России взяло на себя обязательство удерживать цену на бензин и дизель на АЗС в пределах роста инфляции. Достигается это за счет того, что при высокой стоимости нефти НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыль.

Положение на рынке нефти

Алекперов уверен, что рынок нефти будет сбалансирован в течение 2020 - первой половины 2021 года благодаря договоренности стран о совместном сокращении добычи. "Те усилия, которые прикладывает наша страна вместе с саудитами, и то, что подключились США к решению этой проблемы, конечно, это приведет к тому, что рынок будет отрегулирован. Он будет сбалансирован в течение 2020 - первой половины 2021 года", - сказал он.

При этом важным фактором будет и снятие ограничительных карантинных мер, действующих в странах. "Для нас сегодня важна даже не сегодняшняя цена, не цена будущего, а начало потребления нашей продукции. Снятие ограничений как в нашей стране, так и на европейском и на американском рынках", - пояснил Алекперов.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки. В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.

21 апреля стоимость российской нефти сорта Urals в северо-западной Европе снизилась до $11,59. Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до $11,74, отмечалось в материалах агентства Argus. Российская нефть продемонстрировала спад на фоне нефтяного шока, когда стоимость майских фьючерсов WTI на нью-йоркской бирже Nymex 20 апреля, накануне истечения срока действия этих контрактов, стала отрицательной. Как писал Argus, доплата за отгрузку майских объемов объясняется отсутствием резервуаров для хранения нефти в Кушинге (Оклахома) - центре ценообразования на рынке WTI.

60-дневный цикл работы вахтовиков

Компания "Лукойл" из-за распространения коронавируса увеличила сроки вахты с 30 дней до 60. 

"Мы перевели их (вахтовиков -иприм. ТАСС) уже на 60-дневный цикл работы. Это дает возможность не так часто вахту менять", - сказал Алекперов, отметив, что в некоторых регионах работы есть затруднения со сменой вахты. "Вот по Ираку у нас проблемы со сменой вахты, мы там договариваемся с людьми, что 60 и более суток, чтобы они оставались там", - уточнил Алекперов.

При этом в целом на режим работы сырьевой отрасли вирус не повлиял. "Наша отрасль - она сегодня отличается от многих другим тем, что она работает круглосуточно. У нас нет выходных, у нас нет праздников, у нас круглосуточный цикл работы. Поэтому сегодня коллективы работают все в штатном режиме, ни один завод не остановлен", - подчеркнул глава "Лукойла".

Теги
РоссияАлекперов, Вагит ЮсуфовичСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Решетников сообщил, что власти продолжают рассматривать обращения бизнеса о поддержке
Сейчас в пострадавших отраслях заняты 6 млн человек заняты, отметил министр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС