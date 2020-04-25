Алекперов заявил, что "Лукойл" может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Лукойл" может продолжать комфортно работать на территории России при цене нефти в $9-11 долларов за баррель. Об этом сообщил президент компании Вагит Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на телеканале "Россия-1".

"Мы можем достаточно комфортно работать на территории России и при цене $9, и $11. То есть режим налоговый, который сегодня есть на территории нашей страны, он защищает инвесторов, особенно в углеводороды, от низкой цены. Мы будем конкурентны при самых низких ценах", - сказал он.

При этом Алекперов отметил, что за счет демпфирующего механизма нефтяные котировки в России не влияют на стоимость нефтепродуктов.

"Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны. Через налоговую систему. В этом году продавцы бензина заплатят 700 млрд рублей дополнительных налогов в адрес государства. Поэтому цены на бензин в России - это сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались. Они сегодня стабильны", - сказал он.

О демпфере

Демпфирующий механизм был введен 1 января 2019 года, чтобы сдержать рост цен на заправках из-за резкого увеличения стоимости нефти.

Для мировой экономики это первый опыт такого регулирования. В обычных условиях волатильность на рынке резко толкает стоимость топлива в ту или иную сторону, но правительство России взяло на себя обязательство удерживать цену на бензин и дизель на АЗС в пределах роста инфляции. Достигается это за счет того, что при высокой стоимости нефти НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыль.

Положение на рынке нефти

Алекперов уверен, что рынок нефти будет сбалансирован в течение 2020 - первой половины 2021 года благодаря договоренности стран о совместном сокращении добычи. "Те усилия, которые прикладывает наша страна вместе с саудитами, и то, что подключились США к решению этой проблемы, конечно, это приведет к тому, что рынок будет отрегулирован. Он будет сбалансирован в течение 2020 - первой половины 2021 года", - сказал он.

При этом важным фактором будет и снятие ограничительных карантинных мер, действующих в странах. "Для нас сегодня важна даже не сегодняшняя цена, не цена будущего, а начало потребления нашей продукции. Снятие ограничений как в нашей стране, так и на европейском и на американском рынках", - пояснил Алекперов.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки. В декабре 2021 года условия сделки могут быть пересмотрены.

21 апреля стоимость российской нефти сорта Urals в северо-западной Европе снизилась до $11,59. Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до $11,74, отмечалось в материалах агентства Argus. Российская нефть продемонстрировала спад на фоне нефтяного шока, когда стоимость майских фьючерсов WTI на нью-йоркской бирже Nymex 20 апреля, накануне истечения срока действия этих контрактов, стала отрицательной. Как писал Argus, доплата за отгрузку майских объемов объясняется отсутствием резервуаров для хранения нефти в Кушинге (Оклахома) - центре ценообразования на рынке WTI.

60-дневный цикл работы вахтовиков

Компания "Лукойл" из-за распространения коронавируса увеличила сроки вахты с 30 дней до 60.

"Мы перевели их (вахтовиков -иприм. ТАСС) уже на 60-дневный цикл работы. Это дает возможность не так часто вахту менять", - сказал Алекперов, отметив, что в некоторых регионах работы есть затруднения со сменой вахты. "Вот по Ираку у нас проблемы со сменой вахты, мы там договариваемся с людьми, что 60 и более суток, чтобы они оставались там", - уточнил Алекперов.

При этом в целом на режим работы сырьевой отрасли вирус не повлиял. "Наша отрасль - она сегодня отличается от многих другим тем, что она работает круглосуточно. У нас нет выходных, у нас нет праздников, у нас круглосуточный цикл работы. Поэтому сегодня коллективы работают все в штатном режиме, ни один завод не остановлен", - подчеркнул глава "Лукойла".