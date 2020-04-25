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Пандемия коронавируса нового типа
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Решетников заявил, что не весь российский бизнес переживет нынешний кризис

Ранее министр сообщил, что экономика страны теряет около 100 млрд рублей ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией
Министр экономического развития РФ Максим Решетников Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Не весь бизнес в России сможет пережить нынешний кризис. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия-1".

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"Были кризисы и 2008 года, и 2014 года, вот, хотя это, наверное, первый, с которым вот так масштабно столкнулся особенно малый и средний бизнес. Но жизнь точно продолжится, она изменится, и далеко не весь бизнес сможет, к сожалению, сохраниться, это очевидно", - сказал Решетников. Решетников также обратил внимание на то, что правительство не может потратить все накопленные резервы в ближайшие 2-3 месяца, так как затем экономике необходимо будет восстанавливаться, возможно, при невысоких ценах на нефть. "Восстановление - оно будет поэтапным. Да, велико искушение сейчас все резервы потратить в ближайшие там месяц, два, три. Но нам же надо восстанавливаться, а потом нам надо расти, и те же цены на нефть, да и цены на наши основные экспортные продукты, они могут достаточно длительное время оставаться невысокими", - заявил он.

Ранее министр заявил, что экономика страны теряет около 100 млрд рублей ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. При этом, как только появится уверенность в готовности системы здравоохранения справляться с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, можно будет планировать постепенное открытие предприятий. Решетников также ранее отмечал, что дефицит бюджета РФ в 2020 году может составить 4,5-5% ВВП, он будет покрыт за счет накопленных резервов и заимствований. Общий объем поддержки экономики России министр оценил в 2,8% ВВП.

Распределение издержек

Жесткие карантинные меры, которые введены ради здоровья граждан, повлекут издержки, которые нужно справедливо распределить между всеми участниками экономической деятельности, подчеркнул Решетников.

"Трудовой Кодекс никто не отменял, и права работника - они защищены Трудовым Кодексом. Поэтому все нормы действуют, и трудовая инспекция никуда не делась, и прокуратура. Этот наш абсолютно сознательный выбор в пользу жестких карантинных мер, чтобы сберечь здоровье граждан, он повлечет эти издержки. И эти издержки должны быть справедливо разложены между всеми участниками. Ключевой термин, наверное, здесь - справедливо", - заявил Решетников.

Ранее министр заявил, что поддержка бизнеса в текущий кризисный период сохраняет рабочие места в будущем, поэтому противопоставлять бизнес и нанятых в нем сотрудников в распределении государственной поддержи абсолютно не правильно.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Решетников сообщил, что власти продолжают рассматривать обращения бизнеса о поддержке
Сейчас в пострадавших отраслях заняты 6 млн человек заняты, отметил министр
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