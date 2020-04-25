Силуанов заявил, что инфляция в РФ в 2020 году останется в пределах 4%

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минфин не видит существенного риска выхода инфляции в России за плановый показатель в 4% в 2020 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В связи со снижением цен на энергоресурсы и сокращением потока валюты в нашу страну, конечно, произошло ослабление курса рубля, есть тенденция увеличения цен в первую очередь на импортные товары. И соответствующее увеличение цен на сопутствующие товары и российских производителей. Сегодня большая часть людей находится дома, работает удаленно. Меньше тратят, меньше ходят в магазины за покупками. И это снижение потребительского спроса тоже влияет на потребительские цены - в сторону снижения. Поэтому, мы не видим существенных рисков выхода за наши плановые показатели инфляции. Напомню, что наш целевой показатель, целевой ориентир инфляции составляет 4%, и мы считаем, что инфляция не выйдет за эти пределы", - сказал Силуанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на телеканале "Россия-1".