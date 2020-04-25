Решетников сообщил, что власти продолжают рассматривать обращения бизнеса о поддержке

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Порядка 6 млн человек заняты в пострадавших от кризиса отраслях, правительство РФ продолжает разрабатывать меры по поддержке бизнеса, рассматривая обращения предпринимателей. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью, фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-24" .

"У нас сейчас всего 6 млн человек заняты в пострадавших отраслях, в том числе 3,2 млн занятых на малых и средних предприятиях. Конечно, мы и дальше смотрим [на] обращения бизнеса, разрабатываем, считаем, потому что любое расширение связано с выделением средств", - сказал он.

Решетников напомнил, что на поддержку регионов будет направлено 200 млрд рублей. "В том числе на это будут направлены 200 млрд рублей, которые предусмотрены на поддержание сбалансированности региональных бюджетов, потому что очень многие меры сопряжены с налоговыми льготами", - подчеркнул он.

Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, граждане, пострадавшие от коронавируса, могут претендовать на кредитные каникулы. Они предоставляются физическим лицам, если сумма кредита не превышает 100 тыс. рублей по кредитным картам, 250 тыс. рублей по потребительскому кредиту, а также 4,5 млн рублей по ипотеке в Москве, 3 млн рублей - в Московской области, Санкт-Петербурге и в Дальневосточном федеральном округе, в остальных регионах - до 2 млн рублей.