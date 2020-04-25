Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ, боясь оттока вкладов и роста кредитных рисков

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Банк России в пятницу впервые с осени 2019 года понизил ключевую ставку сразу на 50 б. п., до 5,5% - на этом уровне она в последний раз была в начале 2014 года. Однако опрошенные ТАСС эксперты считают, что не стоит ждать резкого снижения ставок по вкладам, не подешевеют существенно и кредиты.

По словам директора рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, основным мотивом для уменьшения ставки была острая необходимость снижать стоимость кредитов в экономике.

"Между тем мы не ожидаем значительного снижения ставок по банковским кредитам и вкладам, так как банки на фоне снижения реальных располагаемых доходов россиян с осторожностью подходят к кредитованию населения, равно как пострадавших от коронавируса отраслей экономики", - сказал он.

Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев считает, что снижение ставки удешевит кредиты, но сильного уменьшения ставок по депозитам не будет. "Банки постараются избежать новой волны оттока вкладов населения", - прогнозирует специалист.

Что говорят банки

Банкиры также отмечают, что пока будут смотреть за рынком, но во многом движение ключевой ставки уже было заложено в текущей ценовой политике банков, и заметных движений ставок сейчас ожидать не стоит. Кроме того, действия ЦБ - это в большей степени фактор поддержки банков в условиях снижения ликвидности у некоторых игроков.