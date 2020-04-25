Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ, боясь оттока вкладов и роста кредитных рисков

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Банк России в пятницу впервые с осени 2019 года понизил ключевую ставку сразу на 50 б. п., до 5,5% - на этом уровне она в последний раз была в начале 2014 года. Однако опрошенные ТАСС эксперты считают, что не стоит ждать резкого снижения ставок по вкладам, не подешевеют существенно и кредиты.
По словам директора рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, основным мотивом для уменьшения ставки была острая необходимость снижать стоимость кредитов в экономике.
"Между тем мы не ожидаем значительного снижения ставок по банковским кредитам и вкладам, так как банки на фоне снижения реальных располагаемых доходов россиян с осторожностью подходят к кредитованию населения, равно как пострадавших от коронавируса отраслей экономики", - сказал он.
Руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев считает, что снижение ставки удешевит кредиты, но сильного уменьшения ставок по депозитам не будет. "Банки постараются избежать новой волны оттока вкладов населения", - прогнозирует специалист.
Что говорят банки
Банкиры также отмечают, что пока будут смотреть за рынком, но во многом движение ключевой ставки уже было заложено в текущей ценовой политике банков, и заметных движений ставок сейчас ожидать не стоит. Кроме того, действия ЦБ - это в большей степени фактор поддержки банков в условиях снижения ликвидности у некоторых игроков.
"Динамика ключевой ставки ЦБ, безусловно, является одним из важнейших ориентиров, которые используются при установлении ставок по банковским финансовым продуктам. Однако наряду с ней мы оцениваем еще целый ряд параметров. Среди них - баланс спроса и предложения на привлеченные и размещенные средства, конъюнктура рынка розничного банкинга, рынка межбанковского кредитования, инфляционные ожидания и так далее. Поэтому снижение ключевой ставки - это однозначный сигнал рынку, но не факт, что движение ставок по кредитам и депозитам будет в полной мере соответствовать динамике ключевой ставки", - отметил аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский.
"В целом ожидания по ключевой ставке уже заложены в нашем ценовом предложении", - подчеркнула замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.
Банкиры также отмечают, что на фоне текущего кризиса внутри кредитных организаций следует внимательно отнестись к расстановке приоритетов, сместив акценты с продаж на клиентов. "Смягчение денежной-кредитной политики ЦБ было ожидаемо. Однако в кризис важно сфокусировать все усилия не на стимулировании новых продаж, а на работе с клиентами", - считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
При этом в ВТБ, Росбанке, Раффайзенбанк, банке "Хоум кредит", "Открытии" и МКБ подчеркнули, что ценовые параметры кредитных продуктов и ставки по вкладам могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации. "Почта банк" заявил, что пока не планирует менять ставки по кредитам и вкладам.
Эпизодическое снижение
В то же время ряд банков допустили снижение ставок по некоторым своим продуктам. В пресс-службе ПСБ ТАСС сообщили, что организация рассматривает возможность снижения стоимости кредитов для бизнеса, а также изменения условий по другим кредитным и депозитным продуктам банка в соответствии с динамикой на рынке.
"Спрос на кредиты в ближайшее время будет невысоким как со стороны юрлиц (из-за сокращения инвестиций), так и в розничном сегменте (из-за отказа от дорогих покупок в условиях ухудшения ситуации на рынке труда). В условиях слабого спроса на кредиты у банков не будет потребности в наращивании клиентских остатков, а значит банки смогут снижать ставки по депозитам", - считают в ПСБ.
Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский полагает, что стоит ожидать снижения ставок после заседания ЦБ. "Да, снижение ставок возможно. Рыночные ставки после недолгого повышения сейчас стабилизируются", - сказал он.
"Русфинанс банк" с пятницы решил снизить ставки в пределах 0,5% по ряду автокредитных программ, сообщил начальник управления продаж департамента автокредитования банка Павел Самойлов.
По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, при продолжении цикла монетарной мягкости ЦБ РФ ставки по банковским продуктам продолжат снижаться. "В конце весны - начале лета ставки по вкладам могут опуститься до уровней 4,8-5%", - предположил он.
По данным Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде апреля 2020 года составила 5,43%.