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Пандемия коронавируса нового типа

Количество безработных на Украине увеличилось почти на 121 тыс. с начала карантина

На это время минимальный размер пособия увеличен с 650 гривен до 1 тыс. гривен

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Число безработных на Украине с начала введения карантина из-за коронавируса увеличилось на 121 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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"Количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 426,4 тыс. человек, что на 113 тыс. больше, чем на эту же дату прошлого года. Только с начала карантина [на Украине], то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировались 120,8 тыс. безработных", - сказано в сообщении.

В то же время ведомство прогнозирует увеличение количества официально зарегистрированных безработных. "Тенденция к сокращению маловероятна, наоборот прослеживается тенденция увеличения количества безработных в связи с карантином", - подчеркнули в министерстве.

По данным Фонда обязательного государственного социального страхования Украины, в стране на время карантина для безработных повышен минимальный размер пособия с 650 гривен до 1 тыс. гривен ($37).

На Украине с 17 марта действует карантин. По всей стране закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг, приостановлена работа общественного транспорта, отменено международное и междугородное пассажирское сообщение. Ограничения в стране, согласно постановлению правительства, пока действуют до 11 мая.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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