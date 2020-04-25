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Исследование: продажи мангалов и грилей накануне майских праздников выросли в 3-4 раза

Аналитики также отмечают рост продаж садовой техники и инвентаря

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Эксперты зафиксировали резкий рост продаж мангалов и грилей, а также садовой техники и удобрений в апреле в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании интернет-ретейлера Wildberries, проанализировавшего продажи товаров для дачи в последние три недели в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Россияне готовятся провести майские праздники на дачах. По данным аналитиков Wildberries, за первые 3 недели апреля продажи садовой техники выросли в 13 раз, а садового инвентаря - в 4 раза год к году. Спрос на бензопилы увеличился в 24 раза, газонокосилки - в 43 раза, садовые триммеры - в 15 раз. Скворечники стали покупать чаще в 5 раз. Продажи мангалов выросли в 4 раза, угольных грилей - в 3 раза, шампуров - в 5,5 раз", - отмечают аналитики.

По данным площадки, резкий рост спроса также отмечается и на удобрения. За 3 недели было реализовано около 70 тыс. единиц различных удобрений и средств защиты от грызунов. Так, продажи удобрений выросли в 13 раз: агорперита - в 6 раз, биогумуса - в 51 раз, грунта для растений - в 36 раз, средств защиты от грызунов - в 8 раз. Продажи семян взлетели в 100 раз в годовом выражении, спрос на наборы для выращивания растений увеличился в 6 раз, на проращиватели семян - в 9 раз.

Аналитики Wildberries также отметили значительный рост продаж товаров для бани: веников для бань - в 71 раз, бондарных изделий - в 5 раз, рукавиц для бань - в 7 раз.

"Во время майских праздников россияне планирует не только активных отдых, но и обустройство своих дач и домов. Продажи инструментов выросли в 25 раз год к году, строительных инструментов - в 15 раз. Спрос на дачные скамейки вырос в 21 раз, а на летние подвесные качели - в 6 раз", - отмечают аналитики.

"И дачники, и владельцы загородной недвижимости озаботились благоустройством дач - с 1 по 22 апреля продажи садовых инструментов выросли на 85% год к году, газона и удобрений - на 150%, а техники для сада - на 155% год к году; также мы видим интерес пользователей к садовой мебели и мангалам - их еженедельные продажи в среднем в 2 раза выше показателей в тот же период в прошлом году", - отметили в Ozon.

В феврале - марте аналитики также отмечали рост продаж товаров для дачи и загородного отдыха. Тогда, по данным Ozon, продажи таких товаров в целом выросли по сравнению с прошлогодним показателем на 143%.

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