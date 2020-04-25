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Решетников заявил, что нефтяная отрасль России не нуждается в господдержке

Глава Минэкономразвития пояснил, что у отрасли накоплены определенные резервы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Российская нефтяная отрасль пока не нуждается в поддержке со стороны государства, у нее накоплены определенные резервы. Об этом заявил в субботу министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пока сами справляются. С одной стороны, накоплены определенные резервы, а с другой стороны - наше законодательство выстроено достаточно гибко. То есть, в период высоких цен на нефть изъятия из отрасли идут очень большие, а в период низких цен на нефть они падают и падают практически до нуля, - сказал он. - Не до нуля, конечно, но существенно сокращаются".

"Здесь другой вопрос, что эта отрасль тоже столкнулась с падением спроса. Здесь же ключевая тема, что и внутренний спрос упал: на авиаперевозки, на автоперевозки. И это, конечно, тоже очень серьезный вызов для всех", - добавил министр.

21 апреля стоимость российской нефти сорта Urals в северо-западной Европе снизилась до $11,59. Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до $11,74, отмечалось в материалах агентства Argus.

Российская нефть продемонстрировала спад на фоне нефтяного шока, когда стоимость майских фьючерсов WTI на нью-йоркской бирже Nymex 20 апреля, накануне истечения срока действия этих контрактов, стала отрицательной. Как писал Argus, доплата за отгрузку майских объемов объясняется отсутствием резервуаров для хранения нефти в Кушинге (Оклахома) - центре ценообразования на рынке WTI.

Теги
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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