Решетников заявил, что правительство вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок, в том числе рассматривается субсидирование авиакомпаний. Об этом заявил в воскресенье министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Действительно, это будут в том числе и субсидии компаниям. Сейчас идет анализ расходов, вырабатываются меры", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Решетников подчеркнул, что вопрос находится преимущественно в ведении Министерства транспорта РФ. "Но в то же время и мы оказываем содействие в экспертизе всех этих решений", - добавил он.

Ранее ТАСС сообщал, что Минтранс РФ предоставит авиакомпаниям субсидии в размере 23 млрд руб. на погашение расходов авиакомпаний с февраля по июль, которые недавно анонсировал президент России Владимир Путин.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса в мире Россия закрыла высокодоходное для компаний международное авиасообщение (кроме вывозных рейсов).