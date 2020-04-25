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Решетников заявил, что правительство вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок

Министр экономического развития уточнил, что среди мер поддержки рассматриваются и субсидии

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок, в том числе рассматривается субсидирование авиакомпаний. Об этом заявил в воскресенье министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Действительно, это будут в том числе и субсидии компаниям. Сейчас идет анализ расходов, вырабатываются меры", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Решетников подчеркнул, что вопрос находится преимущественно в ведении Министерства транспорта РФ. "Но в то же время и мы оказываем содействие в экспертизе всех этих решений", - добавил он.

Ранее ТАСС сообщал, что Минтранс РФ предоставит авиакомпаниям субсидии в размере 23 млрд руб. на погашение расходов авиакомпаний с февраля по июль, которые недавно анонсировал президент России Владимир Путин.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса в мире Россия закрыла высокодоходное для компаний международное авиасообщение (кроме вывозных рейсов).

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичПандемия коронавируса нового типа
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