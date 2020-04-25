Около 19 млн медицинских масок доставлено из Китая в Москву 25 апреля

"19 млн медицинских масок AirBridgeCargo доставила в Москву. Рейс сегодня прибыл в Домодедово из Шэньчжэня", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Порядка 19 млн медицинских масок доставлено рейсом из Китая в московский аэропорт Домодедово. Об этом в субботу говорится в сообщении аэропорта.

Отмечается, что компания АТС, которая выступает заказчиком груза, перевезла 57 млн масок в этом году. Всего в апреле аэропорт Домодедово принял более 170 тонн грузов медицинского назначения, которые требуются организациям здравоохранения для противодействия пандемии коронавируса.

Ранее в среду глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что в России ежедневно используется более 12 млн защитных масок, в том числе 4 - 4,5 млн из Китая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.