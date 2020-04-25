Лермонтовский ГМЗ в 2020 году планирует увеличить производство удобрений почти на 30%

ПЯТИГОРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Градообразующее предприятие города Лермонтов в Ставропольском крае - Гидрометаллургический завод (ГМЗ, входит в группу предприятий "Алмаз Групп") в 2020 году планирует увеличить производство удобрений до 100 тыс. тонн, что на 29% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Алмаз Удобрения" (входит в состав "Алмаз Групп") Вячеслав Байкалов.

"Ассортимент продукции ГМЗ включает в себя два вида минеральных удобрений: кристаллические полностью водорастворимые и гранулированные. Производство диаммонийфосфата (ДАФ) в 2019 году составило 2 539 тонн, а монокалийфосфата (МКФ) - самого высококонцентрированного по фосфору водорастворимого удобрения, которое используется как на защищенном, так и на открытом грунте - 8 182 тонн. К гранулированным удобрениям относятся аммофос и сульфоаммофос, которые используются для основного, предпосевного внесения и как подкормка под все сельскохозяйственные и декоративные насаждения на различных типах почв. Их произведено в прошлом году более 66 868 тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в планах на 2020 год - увеличение объема производства МКФ до 15 тыс. - 18 тыс. тонн, ДАФ - до 10 тыс. -12 тыс. тонн, аммофос и сульфоаммофос - до 70 тыс. тонн. Таким образом, производство удобрений планируется увеличить на 28,9%.

"В 2019 году в списке наших клиентов значились аграрии из более чем 60 стран, начиная от стран СНГ и заканчивая другими континентами. Экспорт - около 70% изготавливаемой продукции - распределяется между странами Северной и Южной Америки, Латинской Америкой, Европой, Израилем и арабскими странами. 80% диаммонийфостата экспортируется в США", - отметил Байкалов. Он добавил, что в 2020 году переговоры по поставкам ведутся с Египтом, Кенией, Финляндией, ОАЭ и Индией. Помимо этого, расширяется география и объемы поставок в Мексику, США, Израиль и Европу.

По его словам, в условиях распространения коронавируса в стране и мире группа предприятий работает в штатном режиме, никаких сокращений штата не планируется.

Производство на ГМЗ

ГМЗ входит в группу предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в Лермонтове, выпускает шесть видов продукции, включая монокалийфосфат - высокоэффективное водорастворимое удобрение. Деятельность входящих в группу заводов была остановлена в конце 2017 года до прихода нового инвестора в 2018 году.

Производство на ГМЗ было перезапущено в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года на ГМЗ введена процедура наблюдения, что позволило разморозить счета компаний и структурировать список кредиторов. Объем совокупных инвестиций в предприятия группы составляет порядка 3 млрд рублей.