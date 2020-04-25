{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лермонтовский ГМЗ в 2020 году планирует увеличить производство удобрений почти на 30%

Завод ведет переговоры по поставкам с Египтом, Кенией, Финляндией, ОАЭ и Индией

ПЯТИГОРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Градообразующее предприятие города Лермонтов в Ставропольском крае - Гидрометаллургический завод (ГМЗ, входит в группу предприятий "Алмаз Групп") в 2020 году планирует увеличить производство удобрений до 100 тыс. тонн, что на 29% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Алмаз Удобрения" (входит в состав "Алмаз Групп") Вячеслав Байкалов.

"Ассортимент продукции ГМЗ включает в себя два вида минеральных удобрений: кристаллические полностью водорастворимые и гранулированные. Производство диаммонийфосфата (ДАФ) в 2019 году составило 2 539 тонн, а монокалийфосфата (МКФ) - самого высококонцентрированного по фосфору водорастворимого удобрения, которое используется как на защищенном, так и на открытом грунте - 8 182 тонн. К гранулированным удобрениям относятся аммофос и сульфоаммофос, которые используются для основного, предпосевного внесения и как подкормка под все сельскохозяйственные и декоративные насаждения на различных типах почв. Их произведено в прошлом году более 66 868 тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в планах на 2020 год - увеличение объема производства МКФ до 15 тыс. - 18 тыс. тонн, ДАФ - до 10 тыс. -12 тыс. тонн, аммофос и сульфоаммофос - до 70 тыс. тонн. Таким образом, производство удобрений планируется увеличить на 28,9%.

"В 2019 году в списке наших клиентов значились аграрии из более чем 60 стран, начиная от стран СНГ и заканчивая другими континентами. Экспорт - около 70% изготавливаемой продукции - распределяется между странами Северной и Южной Америки, Латинской Америкой, Европой, Израилем и арабскими странами. 80% диаммонийфостата экспортируется в США", - отметил Байкалов. Он добавил, что в 2020 году переговоры по поставкам ведутся с Египтом, Кенией, Финляндией, ОАЭ и Индией. Помимо этого, расширяется география и объемы поставок в Мексику, США, Израиль и Европу.

По его словам, в условиях распространения коронавируса в стране и мире группа предприятий работает в штатном режиме, никаких сокращений штата не планируется.

Производство на ГМЗ

ГМЗ входит в группу предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в Лермонтове, выпускает шесть видов продукции, включая монокалийфосфат - высокоэффективное водорастворимое удобрение. Деятельность входящих в группу заводов была остановлена в конце 2017 года до прихода нового инвестора в 2018 году.

Производство на ГМЗ было перезапущено в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года на ГМЗ введена процедура наблюдения, что позволило разморозить счета компаний и структурировать список кредиторов. Объем совокупных инвестиций в предприятия группы составляет порядка 3 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минфин США выплатил $12,4 млрд 93 пострадавшим из-за пандемии местным авиакомпаниям
Ранее сообщалось, что число пассажиров, путешествующих авиалиниями в США, сократилось почти в два раза из-за последствий пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС